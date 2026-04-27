Bütçe Açığı ve Eşel Mobil Sistemi Masada - Son Dakika
Bütçe Açığı ve Eşel Mobil Sistemi Masada

27.04.2026 14:58
Ankara'da, Mart ayında 229,9 milyar TL açık veren merkezi bütçenin Nisan'da da açık vermesi bekleniyor. Eşel mobil sisteminin sürdürülebilirliği sorgulanırken, akaryakıt zamlarının enflasyona etkisi hesaplanıyor.

Ankara'da, merkezi bütçe sonuçlarına göre Mart ayında 229,9 milyar TL açık verilirken, Nisan'da da benzer bir tablo bekleniyor. Şubat'taki 24,4 milyar TL fazla, Mayıs ayına ait kurumlar vergisinin Şubat'a çekilmesiyle geçici oldu. Bu durum Mayıs ayı bütçe dengesini riske atıyor. Ekonomi yönetimi, Orta Doğu'daki savaşın kısa sürede biteceği ve petrol fiyatlarının düşeceği varsayımıyla hareket ediyor. Ancak ateşkese rağmen petrolün 100 dolar seviyesinde kalması, eşel mobil sisteminin bütçe üzerindeki yükünü artırdı.

Eşel mobilin tamamen kaldırılması veya oranının düşürülmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Sistem kaldırılırsa benzine 16, motorine 30 lira zam gerekebilir ve bu enflasyonu 5-6 puan artırabilir. Sınırlı bir zam senaryosunda enflasyon etkisinin 2-2,5 puanla sınırlı kalması öngörülüyor. Ankara, petrol fiyatlarının 75-80 dolar bandına gerilemesini bekliyor.

Eşel mobil, akaryakıt fiyatlarındaki artışları vergi ayarlamalarıyla dengeleyen bir mekanizmadır. 4 Mart 2026'da devreye alınan uygulama ile ÖTV tutarlarında değişiklik yapıldı. Bütçe, Mart'ta yeniden açığa dönerken, Şubat'taki fazlanın kalıcı olmadığı vurgulanıyor.

Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
15:16
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:53
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe’ye başkan adayı olacak mı Son kararını verdi
Mehmet Ali Aydınlar Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı? Son kararını verdi
14:19
İran’ın hızlı barış teklifi Trump’ı harekete geçirdi Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak
13:10
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 15:25:10.
