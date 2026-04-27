Bütçe Açığı ve Eşel Mobil Sistemi Masada

Ankara'da, merkezi bütçe sonuçlarına göre Mart ayında 229,9 milyar TL açık verilirken, Nisan'da da benzer bir tablo bekleniyor. Şubat'taki 24,4 milyar TL fazla, Mayıs ayına ait kurumlar vergisinin Şubat'a çekilmesiyle geçici oldu. Bu durum Mayıs ayı bütçe dengesini riske atıyor. Ekonomi yönetimi, Orta Doğu'daki savaşın kısa sürede biteceği ve petrol fiyatlarının düşeceği varsayımıyla hareket ediyor. Ancak ateşkese rağmen petrolün 100 dolar seviyesinde kalması, eşel mobil sisteminin bütçe üzerindeki yükünü artırdı.

Eşel mobilin tamamen kaldırılması veya oranının düşürülmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Sistem kaldırılırsa benzine 16, motorine 30 lira zam gerekebilir ve bu enflasyonu 5-6 puan artırabilir. Sınırlı bir zam senaryosunda enflasyon etkisinin 2-2,5 puanla sınırlı kalması öngörülüyor. Ankara, petrol fiyatlarının 75-80 dolar bandına gerilemesini bekliyor.

Eşel mobil, akaryakıt fiyatlarındaki artışları vergi ayarlamalarıyla dengeleyen bir mekanizmadır. 4 Mart 2026'da devreye alınan uygulama ile ÖTV tutarlarında değişiklik yapıldı. Bütçe, Mart'ta yeniden açığa dönerken, Şubat'taki fazlanın kalıcı olmadığı vurgulanıyor.