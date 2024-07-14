Butler Bölge Başsavcısı: Trump'a yapılan saldırının nasıl gerçekleştiği çözülmeli

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Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin, bulunduğu noktaya nasıl ulaştığının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Goldinger, saldırıya dair CNN'e konuştu.

Olay yerindeki bir izleyicinin öldüğünü doğrulayabileceğini ve konuya dair kendisine aktarılanlardan daha fazlasını bilmediğini vurgulayan Goldinger, "Durumu ciddi olan ve hastaneye kaldırılan ikinci biri var. Saldırgan hayatını kaybetti." dedi.

Richard Goldinger, şüpheli saldırganın, miting alanının dışında olduğuna işaret ederek, "Gerçekten, bulunduğu noktaya nasıl vardı bilmiyorum ama alanın dışındaydı. Oraya nasıl ulaştığını çözmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Miting alanının şu anda "suç mahalli" olduğuna dikkati çeken Goldinger, mitinge katılan pek çok kişinin bulunduğunu ve herkesi oradan çıkarmanın zor olduğunu dile getirdi.

Goldinger, şüpheli saldırganın kimliğine ilişkin, kendisine bilgi verilmediğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralanmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.