Bütüncül Gelişim Kursları Başladı

31.03.2026 16:51
MEB, pilot uygulama ile öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen kurslar başlattı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Bütüncül Gelişim Temelli Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), pilot uygulama kapsamında Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da öğrencilerle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerini değil, aynı zamanda yaşam becerileri, sosyal-duygusal gelişim, üretkenlik, problem çözme ve uygulamalı öğrenme becerilerini desteklemek amacıyla kültür ve sanat, spor, yabancı dil, yaşam becerileri ile bilim ve teknoloji alanlarında modüler kurs programları hazırlandı. Pilot il olarak belirlenen Adana, Ankara, Erzurum, Konya, Muş ve Trabzon'da kursların planlama sürecinde öğrencilerin tercihleri, kurs merkezlerinin fiziki yeterlilikleri, öğretmen uygunluğu ve modüler program esasları dikkate alınarak kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. İl ve ilçe düzeyinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaokul ve lise öğrencilerinin kurslara yerleştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve günlük yaşamla ilişkilendirilebilen beceriler kazanmalarına katkı sunacak şekilde planlanan kurslar, büyük ilgi gördü. İlgi ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı alanlarda açılan kurslara başvuran öğrenciler, kendilerine uygun eğitim ortamlarında öğrenme fırsatı buldu. Bütüncül Gelişim Temelli DYK Kursları ile öğrencilerin sadece ders başarısına odaklanan bir yapı yerine, çok yönlü gelişimlerini destekleyen, beceri temelli ve uygulama ağırlıklı bir öğrenme sürecine dahil olmaları hedefleniyor.

UYGULAMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Kursların ilk gününden itibaren il ve ilçe milli eğitim yöneticileri tarafından sahada gerekli takip ve değerlendirme çalışmaları yürütülüyor; öğrencilerin kurslara devamı, kurs ortamlarının uygunluğu ve uygulama sürecinin sağlıklı ilerlemesi yakından izleniyor. Hafta sonu iki saat olarak uygulanan kursların toplam süresi on hafta olacak. Kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek. Öğrencilerin kursu başarıyla tamamlamış sayılabilmesi için kursun türüne bağlı olarak ürün ortaya koymaları, performans sergilemeleri veya benzeri bir kurs çıktısı hazırlamaları gerekecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
