Büyük Keppel Adası'nda Kasırga Tahliyesi - Son Dakika
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Büyük Keppel Adası'nda Kasırga Tahliyesi

Büyük Keppel Adası'ndaki sakinler ve turistler, tropikal kasırga nedeniyle tahliye edilecek.

27.02.2025 10:31
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SİDNEY, 27 Şubat (Xinhua) -- Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısındaki Büyük Keppel Adası sakinleri ve adadaki turistler, tropikal kasırga tehdidi nedeniyle anakaraya tahliye edilecek.

Avustralya Meteoroloji Bürosu perşembe günü yaptığı açıklamada tropikal kasırganın üçüncü kategori seviyesine ulaştığını ve Queensland eyaleti açıklarındaki Mercan Denizi'nde yavaşça ilerlediğini belirtti.

Büro, kasırganın perşembe sabahı itibarıyla Queensland'in kuzeyindeki tropikal bölgede yer alan Mackay kentinin yaklaşık 860 kilometre açığında bulunduğunu belirtti.

Yer yer saatte 185 kilometreye varan rüzgar hızına ulaşan kasırganın, güneye doğru ilerledikçe güçlendiği kaydedildi.

Rockhampton kentinin yaklaşık 15 kilometre açığında bulunan popüler turizm merkezi Büyük Keppel Adası'ndaki ada sakinleri ve ziyaretçilerin tahliyesine perşembe günü itibarıyla başlanacak.

Adanın, koşullara bağlı olarak pazartesi günü yeniden turizme açılabileceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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