Büyük Menderes'te Kaybolan Çocuklar Toprağa Verildi - Son Dakika
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Büyük Menderes'te Kaybolan Çocuklar Toprağa Verildi

Büyük Menderes\'te Kaybolan Çocuklar Toprağa Verildi
23.07.2026 13:41
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11 yaşındaki Şahin Özdağ, 93 saat sonra bulundu ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolduktan 93 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Şahin Özdağ (11), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 18 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında piknik yapan çocuklar serinleme için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Eda Kurtulmuş (15) ile Şahin Özdağ (11) ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sahil Güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gece boyunca devam eden çalışmalara İzmir'den gelen dalgıç ekipleri de destek verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde, olayın yaklaşık 21'inci saatinde Eda Kurtulmuş'un cansız bedeni, suya girdiği noktadan yaklaşık 1 kilometre mesafede, kıyıya yakın bir bölgede su altında bulundu. Kurtulmuş'un dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan cenazesi, geçen 20 Temmuz'da Acarlar Mahalle Mezarlığı'na gözyaşları arasında toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olayın yaşandığı anın video kaydı da ortaya çıktı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, nehirde oynayan çocukların bir süre sonra akıntıya kapıldığı ve diğer çocukların yardım çığlıkları atarak kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

KUR'AN KURSUNDA GİYDİĞİ KIYAFETLERİ TABUTUNA SERİLDİ

Aramalara devam eden ekipler, 93 saat sonra sazlıkların arasında Şahin Özdağ'ın da cansız bedenine ulaştı. Acarlar Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cenazesinde Özdağ'ın tabutuna Kur'an kursunda giydiği kıyafeti serildi. Kılınan namazının ardından Şahin Özdağ'ın cenazesi, Acarlar Mahalle Mezarlığı'na götürülüp, torağa verildi.

Kaynak: DHA

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