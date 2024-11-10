Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde de çok sayıda polisin katılımıyla anma gerçekleştirildi.

Avrupa Yakası'na doğru akan trafik güvenlik amacıyla durdurulurken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, özel harekat, çevik kuvvet, polis arama kurtarma, asayiş, trafik denetleme ve önleyici hizmetler şube müdürlüğünden personelin katılımıyla saat 09.05'te saygı duruşuna geçildi.

O sırada köprüden geçen vatandaşlar da araçlarını durdurarak saygı duruşuna katıldı.

Haliç Köprüsü'nde sürücüler hem Topkapı hem de Şişli istikametinde araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda da vatandaşlar üst geçitte saygı duruşunda bulundu.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü ve Cevizlibağ mevkilerinde de saat 09.05'te araçlarından inen bazı sürücüler 1 dakika boyunca saygı duruşunda bekledi. Üst geçidi kullanan bazı yayaların da saygı duruşuna geçtiği görüldü.

Beykoz'da ise Derinlere Saygı Dalışı Grubu, Marmara Denizi'ne girerek deniz üzerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Teknelerin ve yelkenlilerin de Türk bayraklarıyla eşlik ettiği grup, saat 09.05'te Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi.