Büyük Orta Festivali Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Büyük Orta Festivali Coşkuyla Kutlandı

12.07.2026 21:56
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Çankırı'nın Orta ilçesinde düzenlenen festivalde mevlit, konserler ve şenlikler yapıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde "Büyük Orta Festivali" düzenlendi.

Orta Belediyesi tarafından 10-12 Temmuz tarihinde ilçe merkezinde düzenlenen festivalin ilk gününde mevlit okutuldu, kurban kesildi ve sinsin oyunu oynandı.

Festivalin ikinci gününde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi, protokol konuşmaları gerçekleştirildi, Azra Sevindi, Kıraç ve Demet Akalın sahne aldı.

Festivalin son gününde ise Mehmet Demirtaş konserinin ardından Sani Yaylası Şenliği düzenlendi, yemek ikramında bulunuldu ve sünnet şöleni yapıldı.

Etkinliklere AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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