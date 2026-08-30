Büyük Taarruz'un 104. Yılında Afyonkarahisar'da Fener Alayı
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü kapsamında Zafer Bayramı Fener Alayı düzenlendi. Tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşınan yürüyüş, meşaleler ve bando eşliğinde Zafer Meydanı'nda sona erdi.
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla "Zafer Bayramı Fener Alayı" gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri birliği, Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı ve meşaleler eşliğinde Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüş, Kurtuluş Caddesi boyunca devam ederek Zafer Meydanı'nda sona erdi.
Yürüyüşte, tören takımı eşliğinde 100 metrelik Türk Bayrağı taşındı.
Kaynak: AA
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