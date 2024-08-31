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Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102'nci yılı, yüzlerce vatandaşın katıldığı coşkulu fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Yürüyüş sırasında dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı, bando takımı ise seslendirdiği marşlarla yürüyüşe eşlik etti. Belediye binası önünden başlayarak Büyükşehir Parkı'na kadar süren yürüyüşte, milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden canlandı. Etkinlik boyunca vatandaşlar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bugün, vatan topraklarını işgalcilerden ve emperyalistlerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.