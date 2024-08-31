Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı

Geniş Video İzle

Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102'nci yılı, yüzlerce vatandaşın katıldığı coşkulu fener alayı yürüyüşüyle kutlandı. Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

31.08.2024 02:48  Güncelleme: 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Büyük Zafer'in 102'nci yılı, yüzlerce vatandaşın katıldığı coşkulu fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyüşe katılan yüzlerce vatandaş, Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Yürüyüş sırasında dev bir Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı, bando takımı ise seslendirdiği marşlarla yürüyüşe eşlik etti. Belediye binası önünden başlayarak Büyükşehir Parkı'na kadar süren yürüyüşte, milli birlik ve beraberlik ruhu yeniden canlandı. Etkinlik boyunca vatandaşlar, bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bugün, vatan topraklarını işgalcilerden ve emperyalistlerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü kutluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:26 Atatürk’e dua etti Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı
22:30 Tatil sitesinde feci olay: 21’inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
21:16 İşte metrobüs şoförünün ifadesi Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş İşte metrobüs şoförünün ifadesi! Son anda verdiği karar faciaya neden olmuş
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarına katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
11:38 30 Ağustos’ta gökyüzünde mest eden manzara 30 Ağustos'ta gökyüzünde mest eden manzara
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2024 04:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Büyük Zafer'in 102'nci yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement