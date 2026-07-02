Büyükada'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(İSTANBUL) Büyükada'da Viranbağı Plajı yakınlarında ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Büyükada'da Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı'nın restoran bölümünde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Dumandan etkilenen 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava destekli söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam etti.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait Nene Hatun acil müdahale gemisi yangına müdahale amacıyla, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu da olası kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi. Yangın 22.00 sıralarında kontrol altına alınırken söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti.

KEGM ekipleri de yangının kontrol altına alınmasıyla çalışmalarını tamamlayıp Adalar'dan ayrıldı.