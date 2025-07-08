Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Tutuklandı

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförü Sonkan Turan, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen 3 şüphelinin daha savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'i, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak" suçlarından, şoförü Sonkan Turan'ı ise "rüşvet almak" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise savcılık, adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.