Büyükçekmece Belediyesi Davası… Hasan Akgün: "Savcılık Bile 'Parayı Kendine Harcadı' Diyemedi, 'Belediye İçin Harcadı' Demek Zorunda Kaldı"

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi Davası'nda savunmasına devam eden tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Öyle bir belediye başkanıyım ki savcılık bile bu kadar peşin hükümle soruşturma yürütmesine rağmen, 'Hasan Akgün iş insanlarından para alarak bu paraları yemiştir' diyememiş, 'Hasan Akgün aldığı paraları belediye için harcadı' demek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bana ki tüm amacı şahsımı suçlamak olan bu kişiler bile, 'Bu adam rüşvet alsa dahi aldığı parayı halka harcadı' demek zorunda kalmıştır" dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Bugünkü ilk duruşma ise yaklaşık 2 saat gecikmeli olarak tutuklu başkan Hasan Akgün'ün savunmasıyla başladı. Akgün bir süre savunmasına devam ettikten sonra duruşmaya 10 dakika ara verildi. Aranın ardından savunmasına devam eden Akgün, iddianamedeki rüşvet suçlamalarını hedef aldı. Savcılığın, hakkında kişisel menfaat sağladığı yönünde bir iddiada dahi bulunamadığını belirten Akgün, dosyanın kendi iddialarıyla çeliştiğini savundu.

Akgün, "Öyle bir belediye başkanıyım ki savcılık bile bu kadar peşin hükümle soruşturma yürütmesine rağmen, 'Hasan Akgün iş insanlarından para alarak bu paraları yemiştir' diyememiş, 'Hasan Akgün aldığı paraları belediye için harcadı' demek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bana ki tüm amacı şahsımı suçlamak olan bu kişiler bile, 'Bu adam rüşvet alsa dahi aldığı parayı halka harcadı' demek zorunda kalmıştır" dedi.

"RÜŞVET İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ"

Hakkındaki rüşvet iddialarını reddeden Akgün, çocuklarının mal varlıklarının da iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama kapsamında değerlendirilmesini eleştirdi. Akgün, "Şahsım adına ortaya atılan rüşvet iddiaları tamamen hayal ürünüdür. Çocuklarımın kendi paralarıyla mülk edinmiş olmaları maalesef iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama olarak değerlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"PROJENİN RUHSATI İNCELENMEDEN RÜŞVET DENİLDİ"

İddianamede yer alan taşınmaz devrine ilişkin suçlamalara da değinen Akgün, soruşturmanın eksik incelemeler üzerine kurulduğunu savundu.

"İddianamede sözde rüşvetin inşaat karşılığında verildiği söyleniyor. Ancak projenin ruhsatı ve süreci hiç incelenmemiştir" diyen Akgün, Osman Yeşilgülen'e devredildiği belirtilen dokuz taşınmazın neden rüşvet olarak nitelendirildiğinin de açıklanmadığını söyledi. Akgün, "İddianamede Osman Yeşilgülen'e dokuz taşınmaz verilmesinin neden rüşvet olarak değerlendirildiği açıklanmamıştır. Bunun sebebi belli değildir" dedi."

"BÜYÜKÇEKMECE'Yİ BETONA TESLİM ETMEDİM"

Yedi dönem üst üste Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatan Akgün, görev süresi boyunca yeşil alanların korunması için mücadele ettiğini belirtti. "Yeşil alanların haksız şekilde işgal edilmesine izin vermedim. Büyükçekmece'yi betona teslim etmemek için mücadele ettim" diyen Akgün, belediyecilik anlayışının kamu yararı üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

TAHLİYE VE BERAAT TALEBİYLE SAVUNMASINI TAMAMLADI

Savunmasının sonunda mahkeme heyetine tahliye ve beraat talebinde bulunan Akgün, "Hiçbir şekilde fakir fukaranın hakkını yemedim. Allah hiç kimseyi ama hiç kimseyi adaletten ayırmasın. Öncelikle tahliyemi, sonradan da tüm suçlamalardan beraatımı talep ediyorum" dedi.

Duruşma, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın savunması ile devam ediyor.

(SÜRECEK)