Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 5 sanığın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 5 sanığın tahliye talebi reddedildi

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 5 sanığın tahliye talebi reddedildi
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İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 16 Kasım'da görülmesine hükmetti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Büyükçekmece Belediyesi davasında İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de arasında bulunduğu 5'i tutuklu toplam 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi Davası'nın duruşması devam etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmaya, 1 yıl 3 aydır Silivri'de tutuklu bulunan ve hakkında 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası talep edilen Hasan Akgün'ün de arasında olduğu tutuklu isimler katıldı. YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da duruşmayı takip etti.

Söz alan tutuklu sanıkların avukatları, dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti ve tahliyeye ilişkin beyanda bulundu.

"BELEDİYECİLİK YAPIYORSANIZ MANGAL GİBİ YÜREĞİNİZ OLACAK"

Daha sonra tutuklu sanıklar açıklamada bulundu. Hasan Akgün, "Belediyecilik Türkiye'de çok zor bir iştir. Türkiye'de belediyecilik yapıyorsanız, yüreğiniz mangal gibi olacak" diyerek, sözlerine başladı.

Başkanlık görevi süresince yurttaşların kendisinden taleplerini ve bu taleplere karşılık vermek için yaptıklarından bahsederek devam eden Akgün, "Cezaevine gelen mektuplardan bir tanesinde 'Bizim spor salonumuz çöküyor' yazılmış. Ben Silivri hapishanesinden o spor salonunun o çocuklar için yapılması adına çözüm arıyorum. En fazla dosyamıza bir sayfa daha eklenir" ifadelerini kullandı.

"BAKAN BANA 'SPONSOR BUL' DEDİ"

Belediye olarak düzenlenleyecekleri bir festivali dönemin Kültür ve Turizm Bakanı'na anlattığını söyleyen Akgün, Bakan'ın kendisine "sponsorlardan destek istemesi" yönünde bir yanıt verdiğini aktardı. Akgün, "Ben Sayın Bakanımıza düzenleyeceğimiz sanat festivalinin önemini anlattım, o da önemini bildiğini belirterek sponsorlardan destek istememi söyledi" dedi.

"BENİM VE ÇOCUKLARIMIN KURSAĞINDAN TEK KURUŞ HARAM GEÇMEDİ"

Akgün,  sözlerini "Ben hangi suçu işlemişim? Ben nasıl bir örgüt kurmuşum da bu örgütü yönetmişim? Ben 7 kez üst üste seçilmiş bir belediye başkanıyım. Benim veya çocuklarımın kursağından bir tek kuruş haram para geçmemiştir" diey tamamladı.

"SOMUT DELİL YOK"

Daha sonra beyanda bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, "örgüt" suçlaması başta olmak üzere hakkındaki suçlamalara ilişkin dosyada "somut delil" bulunmadığını savundu. Kazancı, tutuklanmasından 340 gün sonra hazırlandığını vurgulayarak iddianameye yönelik eleştirilerde bulundu.

"KENDİM İÇİN DEĞİL, ÇOCUKLARIM İÇİN TAHLİYE İSTİYORUM"

"Ben vatanını ve milletini seven bir insan olarak çocuklarıma hep bunu aşılamaya çalıştım" diyen Kazancı, "16 aydır onlardan uzağım. Ben sadece çocuklarım için tahliye istiyorum. Ben yoksa gider paşa paşa cezaevinde yatarım" ifadelerini kullandı.

Beyanların tamamlanmasının ardından duruşma savcısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, iş insanları Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül'ün tutukluluklarının devamına yönelik görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Akgün'ün de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 16 Kasım'da görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün dahil 5 sanığın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

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