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Büyükçekmece Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu Sırasında Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'nde Rüşvet Operasyonu Sırasında Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonu sırasında bina dışında boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını anlattı. Yetimoğlu, olayın ardından belediye ve şüpheliyle bir sorunu olmadığını belirtti.

Büyükçekmece Belediyesi\'nde Rüşvet Operasyonu Sırasında Boğazı Sıkılan Kadın Konuştu
20.01.2024 - 18:37,
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Büyükçekmece Belediyesindeki rüşvet operasyonu sırasında bina dışında boğazı sıkılan ve sözlü hakarete uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşadıklarını anlattı.

Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına yönelik operasyon kapsamında önceki gün gözaltına alınan bazı şüphelilerin belediye binasındaki odalarında arama yapıldığı sırada, belediye önünde toplanan ve operasyona tepki gösterenlerden Hasan A, Yetimoğlu'nun boğazını sıkarak sözlü hakarette bulundu.

Gazetecilere yaşadıklarını anlatan Yetimoğlu, böyle bir olayın yaşanmasını hiç istemediğini belirterek, "Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim." dedi.

Böyle bir olay olunca kendisini bir anda orada bulduğunu anlatan Yetimoğlu, "Adam hükümete 'Yuh' deyince milliyetçi, devletçi, vatanını seven bir insan olduğum için 'Kime yuh yapıyorsun devlete mi?' diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim. Hayatımda hiçbir erkekten, ne eşimden ne de babamdan böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

Yetimoğlu, söz konusu kişinin boğazına yapıştığını ifade ederek, "Bayağı 'Öldürürüm seni' gibi bir şeyler söyledi. Kötü laf etti ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şoke oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik." ifadelerini kullandı.

Böyle şeyler yaşanacağını düşünmediğini kaydeden Yetimoğlu, "Belediye ve o insanla bir sorunum yok." dedi.

Yetimoğlu, partilerle bir derdi olmadığını da belirterek, "Ben devletimi tutarım. Benim derdim devlet, vatan, millet." diye konuştu.

Kaynak: AA
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