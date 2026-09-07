Büyükçekmece'de 12 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Büyükçekmece'de bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
BÜYÜKÇEKMECE'de 12 katlı binanın 7'nci katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Yangın, saat saat 20.15 sıralarında Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 12 katlı binanın 7'nci katındaki dairenin mutfağından bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangında binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yoğun duman nedeniyle 3 kişi içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken içeride mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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