Büyükçekmece'de 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenlendi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 19 Mayıs Su Sporları Festivali düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlediği '19 Mayıs Su Sporları Festivali' yüzlerce genç sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Gençler yelken, sörf, kano ve kürek yarışlarında yarıştı.

19.05.2024 16:20
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlediği "19 Mayıs Su Sporları Festivali" yüzlerce genç sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 105. yılı Büyükçekmece'de birbirinden renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlandı. "19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü" ve "37. Ata Gençlik Konseri" ile başlayan kutlamalar, "19 Mayıs Su Sporları Festivali" ile devam etti.

Büyükçekmece sahilinde yoğun bir katılımla gerçekleşen festivale katılan gençler; yelken, sörf, kano ve kürek yarışlarında yarıştı. Bando ekibinin çaldığı marşlar, modern dans ve zumba gösterileri eşliğinde yapılan su sporları festivaline katılan 7'den 70'e yüzlerce ilçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Başarı elde eden sporcuların kupa ve madalyalarını takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, gençlerin bayramını kutlayarak, şöyle konuştu:

"2024 19 Mayıs bayramımızın boyutunu biraz daha değiştirdik. Artık 2024 yılındayız, Cumhuriyetimizin 200'üncü yılının başındayız. Bundan sonra Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı boyutları değişecek. Daha çok, daha yoğun kutlayacağız. Değerini daha iyi anlayacağız, daha iyi anlatacağız. Bugün de onun bir tanesini yapıyoruz."

Kaynak: ANKA

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