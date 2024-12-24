Büyükçekmece\'de Apartman Otoparkında Ceset Bulundu

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BÜYÜKÇEKMECE'de 4 katlı apartmanın otoparkında ceset bulundu. Cesedin apartmanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'e (42) ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Engin ile aralarında, gürültü nedeniyle daha önce tartışma yaşandığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Büyükçekmece Adnan Kahveci Caddesi, Fatih Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan Bora Engin'in cansız bedeni apartmana ait otoparkta bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Silahla vurulmuş halde bulunan Bora Engin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir çocuk babası olduğu öğrenilen Engin'in, Tekirdağ'da lojistik şirketinde müdürlük yaptığı bilgisi edinildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bora Engin'in ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre Engin ile apartman sakinlerinden birinin gürültü nedeniyle daha önceden, aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Engin ile birbirlerinden davacı oldukları öğrenilen apartman sakini gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.