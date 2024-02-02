 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı

Büyükçekmece\'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi Eskice Karaağaç Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 EU 3075 plakalı otomobil, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı. Otomobil yan yatarken polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Kazada sürücü E.K. ile otomobildeki 2 kişi yara almadı ve araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

02.02.2024 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil, yan yattı.

Karaağaç Mahallesi Eskice Karaağaç Yolu Caddesi'nde ilerleyen 34 EU 3075 plakalı otomobil, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaymaya başladı.

Otomobil yan yatarken haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazada, sürücü E.K. ile otomobildeki 2 kişi yara almazken araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Büyükçekmece, Ulaşım, Güvenlik, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:09:47. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de buzlanan yolda kayan otomobil yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement