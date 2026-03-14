Büyükçekmece'de Çanakkale Zafer Turu Başladı

(İSTANBUL)- Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu'nda 50 bisikletçi, Çanakkale şehitlerini anmak için yola çıktı. Bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen turda sporcular, iki gün sürecek etkinlik kapsamında yaklaşık 320 kilometre pedal çevirecek.

Geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında 50 bisikletçi, Çanakkale şehitlerini anmak için yola çıktı. Bisikletçiler, Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenin ardından sabahın erken saatlerinde pedal çevirmeye başladı. Büyükçekmece Belediye Spor Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet İhtisas Kulübü sporcularının katıldığı tur kapsamında bisikletçiler, 320 kilometrelik etabı tamlayarak Çanakkale şehitliğini ziyaret edecek.

Milli paralimpik sporcular pedal çevirecek

18 Mart Zafer Turu'nda paralimpik milli sporcular Abdulkadir Özoğul, Burak Abacıoğlu ve Hasan Uzun, lisanslı paralimpik sporcular Dilara Başaran ve Ece Özkal, İ.B.B. Spor İstanbul Akademi Müdürü Osman Kalyoncu da pedal çevirecek. Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki gün sürecek yolculuğun ardından Çanakkale'ye ulaşacak. 15 Mart'ta şehitlikleri ziyaret edecek olan sporcular, dönüşte Çanakkale ve Gelibolu'dan alacakları toprakları 18 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı'ndaki zeytin ağaçların dibine bırakacak.

"Bizim için çok anlamlı bir etkinlik"

Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, tura ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Özgürlüğümüzün temeli olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılını kutluyoruz. Büyük bir coşkuyla kutluyoruz ve Büyükçekmece Belediyesi, Ali Hür Yılmaz Spor Kulübü ve Büyükçekmece Bisiklet Kulübü'nün bisiklet sporcuları ve 5 paralimpik sporcumuzla birlikte her yıl olduğu gibi 12 yıldır sürdürdüğümüz Çanakkale bisiklet turunu için Çanakkale Anıtı önündeyiz. Bizim için çok anlamlı bir etkinlik, bu etkinliğin başlangıcından beri bize destek veren, bizimle birlikte olan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Hasan Akgün'e çok teşekkür ediyoruz. 320 kilometre pedal çevirecek olan sporcularımıza bu anlamlı gündeki katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Özgürlüğümüzün temeli 18 Mart bizleri biz yapan, ülkemizde özgürce yaşamamızı sağlayan bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimiz olmak üzere herkesi şükranla minnetle anıyoruz."

"Bütün engelli arkadaşların da bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum"

Zafer Turu'na özel yapım bisikletiyle katılan Türkiye'nin ilk engelli bisiklet sürücüsü Dilara Başaran ise "Büyükçekmece Belediyesi'nin bu etkinlikte bize yer vermesi, bizleri teşvik etmesinden dolayı mutluyum. Bu sporu bilmeden önce tekerlekli sandalyede bu sporu asla düşünmüyordum. Ne zaman ki bu bisikletin üzerine oturup sürmeye başladım mümkün olmayacak şeylerim mümkün olabileceğine inandım. O yüzden çok mutluyum. Bütün engelli arkadaşların da bisiklete başlamasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.