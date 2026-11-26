Büyükçekmece'de cipin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen kadına cip çarptı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cipin sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Büyükçekmece'de cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ulus Mahallesi'nde H.Ş. idaresindeki 34 FCM 360 plakalı cip, yolun karşısına geçmek isteyen A.D.'ye çarptı.
Kazada A.D. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.D. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan cipin sürücüsü emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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