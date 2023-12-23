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Büyükçekmece'de el bombası bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de el bombası bulundu

Büyükçekmece'de bir temizlik işçisi, Pınartepe Mahallesi'nde yol kenarında patlamamış bir el bombası fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bombayı etkisiz hale getirdi ve emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Büyükçekmece\'de el bombası bulundu
23.12.2023 - 16:49,
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Büyükçekmece'de temizlik işçisinin sokakta fark ettiği el bombası polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak'ta belediyenin temizlik işçisi yol kenarında patlamamış el bombasını fark etti.

İşçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekibi çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından bombayı inceledi.

Çalışmaların ardından etkisiz hale getirilen bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: AA
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Büyükçekmece, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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