Büyükçekmece'de 9 aydır kirasını ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilen kiracının, evin duvarlarına, kapılarına ve çeşitli eşyalarına aşk şiirleri ile ayrılık üzerine sözler yazdığını gören ev sahibi şikayetçi oldu.

Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katında 2 yıldır kiracı olarak oturan A.G, kira borcu nedeniyle başlatılan icra takibi sonucunda evden tahliye edildi.

Tahliyenin ardından daireye giren ev sahibi E.D, duvarların aşk şiirleri ve ayrılık üzerine yazılmış sözlerle kaplı olduğunu gördü.

Yazıların, duvarların yanı sıra tavan, kapı, pencere, kalorifer petekleri, kombi ve mutfak dolaplarında da bulunduğu görüldü.

Ev sahibi E.D, daireye verilen zararların karşılanması için eski kiracısı hakkında hukuki süreç başlattı.

E.D'nin avukatı Ali Selman Altınbilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin 9 aydır kira bedelini tahsil edememesi üzerine icra yoluyla tahliye işlemi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tahliye için eve gittiklerinde duvarların, pencerelerin, kalorifer peteklerinin, kombinin ve tavanın yazılarla kaplı olduğunu gördüklerini aktaran Altınbilek, "Tahliye işlemini gerçekleştirdik, fakat kiracının verdiği zararların tazmini konusundaki hak arayışımız devam ediyor. Aynı zamanda kendisi 9 aydır sebeplerinden dolayı kirayı ödemiyordu. Bununla ilgili kiranın tazmini için de başvurumuz da devam etmektedir." ifadelerini kullandı.