Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi: 4 Yaralı

23.06.2026 19:48
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Büyükçekmece'de itfaiye aracı, otomobille çarpışarak devrildi; 3 itfaiyeci ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Büyükçekmece'de otomobille çarpışan itfaiye aracının devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Celaliye mevkisinde, Ankara istikametinde yangın ihbarına giden itfaiye aracı ile aynı yönde seyreden otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan itfaiye aracı devrildi.

Kazada, 3 itfaiye personeli ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı itfaiyeciler Murat A, Dilşah T. ve Gencay G, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kadırıldı.

Hafif yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsüne ise olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametini trafiğe kapatarak, ulaşımı yan yoldan kontrollü sağladı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan yol, devrilen aracın kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de İtfaiye Aracı Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika

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