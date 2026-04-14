Büyükçekmece'de Kaza: Cip Takla Attı

Büyükçekmece'de kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp ters dönen cipin sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 10 Nisan'da yokuş aşağı ilerleyen 34 NEZ 202 plakalı cip, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Savrularak takla atan cip, ters döndü.

Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırıma çarpan cipin savrulup, takla atarak ters dönmesi yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde de yaralanan sürücüye çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale anları bulunuyor.