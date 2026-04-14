Büyükçekmece'de Kaza: Cip Takla Attı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Kaza: Cip Takla Attı

14.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de cipin kontrolden çıkarak takla atması sonucu sürücü yaralandı. Görüntüler kaydedildi.

Büyükçekmece'de kaldırıma çarptıktan sonra takla atıp ters dönen cipin sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 10 Nisan'da yokuş aşağı ilerleyen 34 NEZ 202 plakalı cip, kontrolden çıkarak önce kaldırıma, daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Savrularak takla atan cip, ters döndü.

Kazada yaralanan cipin sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırıma çarpan cipin savrulup, takla atarak ters dönmesi yer alıyor.

Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde de yaralanan sürücüye çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale anları bulunuyor.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Kaza: Cip Takla Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:41:02. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Kaza: Cip Takla Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.