Büyükçekmece'de kiracı, 2 yıl yaşadığı evin her yerine aşk şiirleri yazdığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece'de bir kiracı, 2 yıl yaşadığı evin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombisine aşk şiirleri yazdığını anlattı. 12 saat durmadan yazdığı zamanlar olduğunu söyledi.
BÜYÜKÇEKMECE'de 2 yıl yaşadığı evin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri yazan kiracı Abdulmuttalip Güngör konuştu. Güngör, "12 saat durmadan yazdığım oluyordu" dedi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?