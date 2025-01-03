Büyükçekmece'de Koku Alarmı: İki Okul Tahliye Edildi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Koku Alarmı: İki Okul Tahliye Edildi

Büyükçekmece\'de Koku Alarmı: İki Okul Tahliye Edildi

Doğal gaz kokusuna benzer koku nedeniyle Büyükçekmece'deki iki okul boşaltıldı, hastanede inceleme yapıldı.

03.01.2025 18:53
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Büyükçekmece'de hissedilen koku dolayısıyla iki okul tedbir amacıyla boşaltılırken devlet hastanesinde de inceleme yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Ortaokulu ile Emlak Konut Mimar Sinan Lisesinde doğal gaz kokusuna benzer bir koku yayıldı.

Okul müdürleri durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer inceleme yaparken her iki okul tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bu arada, aynı ihbar Mimar Sinan Devlet Hastanesinden de gelince buraya İGDAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ölçümlerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilemedi.

Hastanede tedavi gören dedesini ziyarete gelen Bedirhan Boti Söylemez, çevrede doğal gaz kokusuna benzeyen bir koku bulunduğunu belirterek sokaklardan güçlükle geçildiğini söyledi.

Ekiplerin kokunun kaynağına ilişkin araştırmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Koku Alarmı: İki Okul Tahliye Edildi - Son Dakika

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