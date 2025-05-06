Büyükçekmece'de 'Mimari Miras ve Yaşam' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 'Mimari Miras ve Yaşam' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği tarafından düzenlenen 'Mimari Miras ve Yaşam' adlı karma fotoğraf sergisi, tarihi Kervansaray'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide, 40 katılımcının eserleri ile kültürel mirası koruma çağrısı yapıldı.

06.05.2025 15:22
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(İSTANBUL) - Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği tarafından hayata geçirilen "Mimari Miras ve Yaşam" konulu karma fotoğraf sergisi, Büyükçekmece'de sanatseverlerle buluştu.

Tarihi Kervansaray'da açılan serginin küratörlüğünü üstlenen Tarihsel Çevre ve Yapı Korumacıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve grafik tasarımcı A. Ayla İmre'nin titizlikle hazırladığı bu projede, dernek üyeleri, fotoğraf sanatçıları ve farklı meslek gruplarından gönüllüler tarihi çevredeki olumlu ve olumsuz izlenimlerini fotoğrafın gücüyle sanatseverlere aktarıyor.

"Geçmişten günümüze mimari miraslar yoğun ilgi gördü"

Günümüzde hızla kaybolan kültürel mirası korumak adına önemli bir farkındalık yaratmayı amaçlayan karma fotoğraf sergisi, mimari değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının hayati önemini vurgularken, geçmişten günümüze olan bu değerli mirası gözler önüne seren 40 katılımcının çarpıcı fotoğrafları sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği Başkanı Hürriyet Akın, Büyükçekmece Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına sergide emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

"Mimari Miras ve Yaşam" konulu karma fotoğraf sergisi 11 Mayıs tarihine kadar Tarihi Kervansaray'da ziyarete açık kalacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de 'Mimari Miras ve Yaşam' Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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