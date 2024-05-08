Büyükçekmece'de Sahte Rapor ve Rüşvet İddiasıyla 23 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Sahte Rapor ve Rüşvet İddiasıyla 23 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Büyükçekmece\'de Sahte Rapor ve Rüşvet İddiasıyla 23 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarıldı. Sanıkların çeşitli suçlamalarla 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.

08.05.2024 20:07
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Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 14 mağdur, 6 müşteki ve 23 sanık yer aldı.

Sanıklar Nejat Güven ve Taylan Aksu'nun, müştekiler Mehmet Veysi ve Nermin Demir gibi muhtelif zemin etüdü firması sahiplerini mevzuatta olmayan hususları eksiklikmiş gibi göstererek hileli hareketlerle oyaladıkları aktarılan iddianamede, sanıkların bu kişilerin belediyede yapılması gereken işlerini bilerek geciktirdikleri, Büyükçekmece Belediyesi personelinin de sanıklarla birlikte hareket ettikleri anlatıldı.

İddianamede, zemin etüdü firmalarına maddi olarak zarar veren sanıkların, bu eylemleri gerçekleştirirken kamu kurumu olan Büyükçekmece Belediyesi'ni araç olarak kullandıkları kaydedildi.

Gül Yapı'nın "4 Mevsim İstanbul" projesinden ev alan mağdurların, depreme dayanıklı konut söylemiyle aldatıldığı, imar kanununa aykırı, olası depremde yıkılma riski yüksek, ruhsatsız, temelsiz, zemin etütsüz 144 villanın yapıldığı belirtilen iddianamede, mağdur vatandaşların dolandırıldığı eylemler sırasında belediye personeli ve yapı denetim firmalarınca sahte evrak düzenlendiği aktarıldı.

İddianamede, sanık Nuraydın Sak'ın incelenen mesajlarına göre, belediye ve yapı denetim firmalarında görevli sanıkların rüşvet almak, müteahhit firmada çalışanların ise rüşvet vermek suretiyle söz konusu dosyadaki suçları işledikleri anlatıldı.

Gerek belediye personeli gerekse kamu görevlisi olan yapı denetim personelinin usul ve mevzuat gereği hazırlamaları gereken çok sayıda belgeyi yasaya aykırı, bilerek ve isteyerek sahte olarak düzenlendikleri ve bu sahteliği gizlemek amacıyla mükerrer ruhsat hazırlama şeklinde sahtecilik eylemlerinde bulundukları belirtilen iddianamede, sanık Neşe Er Zaman'ın İbrahim K. isimli kişiyle telefon görüşmesinde evrakta değişiklik yapıldığına dair konuşmaların geçtiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu yapı denetim firmalarının usul ve mevzuat gereği yapmaları gereken denetim ve düzenlemeleri gereken evrakı sahte olarak hazırladıkları, görev ve gereklerine aykırı davranarak temelsiz, fore kazıksız, ruhsatsız villalara uygunluk raporu verdikleri, hazırladıkları denetim raporlarında vatandaş ve belediye görevlilerinin de imza ve beyanlarının olduğu anlatıldı.

Dosyadaki maddi usulsüzlük değerine de yer verilen iddianamede, Gül Yapı tarafından yaptırılan "4 Mevsim İstanbul" isimli 144 adet ruhsatsız ve olası depreme dayanıksız villanın internet üzerinden açık kaynaklardaki değerinin villa başına 60 milyon liranın üzerinde olduğu, usulsüz tüm projenin değerinin ise yaklaşık 8 milyar 640 milyon lirayı bulduğunun tahmin edildiği aktarıldı.

İddianamede, alınan iki ayrı bilirkişi raporu ve söz konusu yerde yapılan keşfe göre, şüphelilerin her birinin söz konusu eylemlerden iştirak halinde sorumlu oldukları, raporlarda herhangi bir eksiklik bulunmadığı kaydedildi.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl üçer aydan 343 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl üçer aydan 333 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası öngörüldü.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Belediye, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Sahte Rapor ve Rüşvet İddiasıyla 23 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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