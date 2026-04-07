Büyükçekmece'de Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Anısına Çalışma Salonu Açıldı

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla "Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz Çalışma Salonu"nu törenle hizmete açtı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye intikal etmek üzere havalanarak Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın anısını yaşatmak üzere kurulan çalışma salonunun açılışına, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün eşi Hatice Akgün, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları, Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesi katıldı.

Çalışma salonu, gençlere ilham kaynağı olacak

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Gençlik Meclisi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen çalışma salonu, AKM Kutadgu Bilig Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veriyor. Çalışma salonunda, gençlerin ders çalışabileceği özel alanların yanı sıra havacılıkla ilgili çeşitli uçak maketleri, bilgi kaynakları olarak seçilmiş kitaplar ve şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın anısını yaşatan fotoğraflar yer alıyor.

"Babamın hatırasını yaşatıyor olmak çok özel"

Törende duygularını aktaran aile, Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın anısının çalışma salonunda yaşatılmasının kendileri için çok özel olduğunu belirtti. Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın eşi ve oğlu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Burcu Korkmaz (eşi): "Bu kıymetli açılışta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. 11 Kasım'da elim bir kazayla eşim ile birlikte 20 şehidimizi kaybettik toplamda ve eşim Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın anısına belediyemiz sağ olsunlar böyle güzel bir açılış öngördüler. Kitap yardımı yapanlara ve yapacak olanlara, bu güzel açılışın yapılmasına vesile olan herkese kendim, ailem, eşim adına çok teşekkür ediyorum."

-Doruk Korkmaz (oğlu): "Bugün burada Kutadgu Bilig Kütüphanesi'nin içinde babamın adını verdiğimiz bir çalışma alanı oluşturduk ve bunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada çok değerli eserler, uçak maketleri, fotoğraflar yer alıyor. Bu projeye destek veren belediyemize, uçak maketi tedariğinde ya da kitap tedariğinde bizlere destek olan ve olacak herkese çok teşekkür ediyoruz. Şimdiden bu çalışma alanından faydalanacak gençleri, yetişkinleri buraya bekliyoruz. Gerçekten çok kıymetli eserler, onları havacılığa yönlendirecek fotoğraflar, uçak maketleri yer alıyor. Çok kıymetli bir yer burası. Burada babamın hatırasını yaşatıyor olmak benim için çok özel, çok kıymetli. Emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum."

"Bir kahramanın adını geleceğe emanet ediyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi ise kahraman şehidin adının bilgiyle, emekle ve gençlerin hayaliyle yaşatılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün burada sadece bir çalışma salonunun açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda bu vatan uğruna canını feda eden bir kahramanın adını geleceğe emanet ediyoruz. Gökhan Korkmaz, bu toprakların bağımsızlığı için gökyüzünde görev yaparken şahadet mertebesine ulaşmış bir vatan evladıdır. Bizler de onun adını bilgiyle, emekle ve gençlerimizin hayaliyle yaşatacağız. İnanıyorum ki bu salonda ders çalışan her bir gencimiz, onun cesaretinden ilham alacak, bu ülkeye faydalı bireyler olarak yetişecektir. Bu anlamlı eserin hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyor, aziz şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."