Büyükçekmece'de Site Sakinleri Ek Bütçe Dayatmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Site Sakinleri Ek Bütçe Dayatmasını Protesto Etti

Büyükçekmece'de bulunan Kiptaş Tepecik Konutları'nda site yönetimi tarafından hukuksuz olarak 10 milyon liralık ek bütçe dayatıldığını iddia eden bir grup site sakini, protesto düzenledi. Site sakinleri, daha önce ödedikleri 42 milyon liralık bütçenin yapılan işlerin teknik şartname ve usulüne uygun olmadığını savunarak, ek bütçeye karşı çıktı. Ayrıca, site yönetimine itiraz dilekçesi veren sakinler, haklarını yargı yoluyla arayacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

27.06.2024 21:47
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Büyükçekmece'de bir grup site sakini, "kat maliklerine hukuksuz olarak 10 milyon liralık ek bütçe dayattığını" ileri sürdükleri site yönetimini protesto etti.

Kiptaş Tepecik Konutları Site Yönetim Kurulunun, yaklaşık 42 milyon liralık tadilat ve tamirat bütçesi sonrasında 10 milyon liralık ek bütçe dayattığını iddia eden malikler, pankart açarak, "Ek bütçeye hayır" sloganları attı.

Site sakinleri, geçen yıl çıkarılan 42 milyon liralık bütçeyi ödediklerini, ancak yapılan işlerin teknik şartname ve usulüne uygun olmadığını, binalardaki sorunların devam ettiğini savundu.

Temsilciler Kurulunda reddedildiği halde işin bitiminden 8 ay sonra ayrıca bir 10 milyon liralık ek bütçe talep edildiğini aktaran site sakinleri, site yönetimine itiraz dilekçesi verdiklerini anlattı.

Ödeme yapmayanların icraya verileceğinin söylendiğini, site yönetiminin kendilerini tehdit ettiğini öne süren site sakinleri, haklarını yargı yoluyla arayacaklarını, yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Site Sakinleri Ek Bütçe Dayatmasını Protesto Etti - Son Dakika

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