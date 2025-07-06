Büyükçekmece\'de Yangın Kontrol Altında

BÜYÜKÇEKMECE'de otluk alanda başlayarak ağaçlara sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 karayolu kenarındaki otluk alanda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlara sıçradı. Yangın nedeniyle bölgedeki elektrik hattında da zaman zaman patlamalar yaşandı. Elektrik hatlarındaki patlamalar sebebiyle yakın bölgelerde elektrik kesintisi yaşandı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.