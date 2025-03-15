Büyükçekmece'den Yola Çıkan 65 Bisikletçi, Çanakkale Şehitleri Anısına 300 Kilometre Pedal Çevirecek - Son Dakika
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Büyükçekmece'den Yola Çıkan 65 Bisikletçi, Çanakkale Şehitleri Anısına 300 Kilometre Pedal Çevirecek

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Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 65 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

15.03.2025 10:25  Güncelleme: 11:03
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(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği kapsamında yola çıkan 65 bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 300 kilometre pedal çevirecek.

Büyükçekmece Belediyesi'nin geleneksel 18 Mart Çanakkale Zafer Turu etkinliği, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılı dolayısıyla bu yıl da 65 bisikletçinin katılımıyla gerçekleşiyor. Çanakkale Zafer Turu için düzenlenen töreninin ardından sabahın erken saatlerinde yola çıkan Büyükçekmeceli bisikletçiler, iki gün sürecek Zafer Turu'na başladı. 300 kilometrelik Çanakkale Zafer Turu'nda paralimpik milli sporcu Abdulkadir Özoğul da pedal çevirecek.

Şehitlikten Büyükçekmece'ye toprak getirecekler

Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen tur kapsamında Büyükçekmece 100. Yıl Çanakkale Geçilmez Atatürk Anıtı önünden yola çıkan bisikletçiler, iki günde 300 kilometre yol kat ederek Çanakkale'ye ulaşmayı planlıyor. Büyükçekmece Belediyesi Bisiklet Kulübü, Büyükçekmece Bisiklet İhtisas Kulübü ve Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Zafer Turu'na katılan bisikletçiler 16 Mart'ta (yarın) Çanakkale'de şehitlikleri ziyaret edip ardından dönüş yapacak. 65 bisikletçi, Çanakkale ve Gelibolu'dan getirecekleri toprakları, 18 Mart Salı günü düzenlenecek törende Büyükçekmece Çanakkale Anıtı'ndaki zeytin ağaçların dibine bırakacak.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncı yılı dolayısıyla yapılan Zafer Turu ile ilgili bilgi veren Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, şunları söyledi:

"Onların o ruhunu orada yaşatmak istiyoruz"

"Bugün aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli simgelerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yılını büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz. Milletimizin büyük özverisi, vatan sevgisi ve özgürlük mücadelesi Çanakkale Deniz Zaferi'nde en içten şekilde gösterilmiş ve bu ülkenin bağımsızlık ve özgürlüğüne olan inancı bu zaferle pekişmiştir. Bu vatanın kurtulmasında canlarını veren aziz şehitlerimize, gazilerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'ün direktifleriyle her yıl olduğu gibi bu yıl da Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü, Ali Hür Yılmaz Bisiklet Kulübü ile Çanakkale'ye pedal sürmeye gidiyoruz. Onların o ruhunu orada yaşatmak istiyoruz ve Çanakkale'den toprağımızı alarak tekrar Büyükçekmece'ye getirmeyi planlıyoruz. Bu anlamda da özgürlük mücadelemizde, bağımsızlık mücadelemizde bir mesaj vermek istiyoruz."

Paralimpik milli sporcu Abdulkadir Özoğul da böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece'den Yola Çıkan 65 Bisikletçi, Çanakkale Şehitleri Anısına 300 Kilometre Pedal Çevirecek - Son Dakika

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