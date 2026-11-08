Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili\'nde 2 kişi 3 su samurunu cep telefonuyla kaydetti

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde 2 kişi 3 su samurunu cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 su samuru cep telefonuyla görüntülendi. Kıyıda su samurunu gören 2 kişinin kaydettiği görüntülerde hayvanların bir süre yüzdüğü, ardından sahildeki botların üzerine çıktığı görüldü.
BÜYÜKÇEKMECE Mimar Sinan'da, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 3 su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahili'nde görüldü. Kıyıda su samurunu gören 2 kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, su samurlarının bir süre yüzdüğü, ardından sahilde bulunan botların üzerine çıktığı görüldü.
Kaynak: DHA
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