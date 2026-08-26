Büyükçekmece'de feci kaza: Yaya can verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de feci kaza: Yaya can verdi

Büyükçekmece\'de feci kaza: Yaya can verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece’de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu(42)’ya iki araç çarptı.

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilber Koyuncu(42)'ya iki araç çarptı. Ağır yaralanan Koyuncu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.49 sıralarında Fatih Mahallesi D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Dilber Koyuncu'ya, yaya geçidi olmadığı halde yolun karşısına geçmeye çalışırken D-100 Karayolu Güney istikametinden ilerleyen Furkan Aydın'ın kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Koyuncu'ya aynı istikamette orta şeritte ilerleyen Nahit Akarsu yönetimindeki otomobil de çarptı.

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Dilber Koyuncu'nun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan 34 KUJ 038 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Aydın ile 34 KA 9416 plakalı otomobilin sürücüsü Nahit Akarsu, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Bölge Trafik ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de feci kaza: Yaya can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü

12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Coğrafyamızı barış yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık
11:31
Karar Resmi Gazete’de Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:10:16. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de feci kaza: Yaya can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement