Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

14.02.2026 00:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul ve Senegal nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine, Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika

37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Kurada Türkiye’nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak Kurada Türkiye'nin çıktığını gören Leonardo Bonucci: İzlenmeye değer maçlar olacak
Trump’tan otomobil sektörünü karıştıran karar Trump'tan otomobil sektörünü karıştıran karar

00:37
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’dan AK Parti’ye geçeceği iddialarına yanıt
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan AK Parti'ye geçeceği iddialarına yanıt
00:03
Küçükçekmece’de trafikte ’kaynak’ tartışması Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
Küçükçekmece'de trafikte 'kaynak' tartışması! Otomobil sürücüsü kamyoneti yumrukladı
23:52
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz’ün adı da çıktı
Epstein belgelerinden Dr. Mehmet Öz'ün adı da çıktı
23:40
Okan Buruk’tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
Okan Buruk'tan Juventus ve Kenan Yıldız yorumu
23:10
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
Bakan Gürlek, yeni sosyal medya düzenlemesini anlattı: Kimliği doğru olacak
22:39
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Beşiktaş’ta park yeri kavgasında kan aktı: 1 ölü, 4 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 03:13:39. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.