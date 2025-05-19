SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Büyükelçi Erdeniz Şen için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Büyükelçi Şen'in eşi Deniz Şahinbaş Şen ile çocukları Lara ve Arda ile yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcıları Burhanettin Duran ve Zeki Levent Gümüşçü ile eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut katıldı. Büyükelçi Şen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Büyükelçi Erdeniz Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?