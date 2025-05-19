Büyükelçi Erdeniz Şen Son Yolculuğuna Uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Büyükelçi Erdeniz Şen için Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Büyükelçi Şen'in eşi Deniz Şahinbaş Şen ile çocukları Lara ve Arda ile yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcıları Burhanettin Duran ve Zeki Levent Gümüşçü ile eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut katıldı. Büyükelçi Şen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.