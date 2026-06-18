Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nde Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
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Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nde Çocuklarla Buluştu

Büyükkılıç, Kayseri Kalesi\'nde Çocuklarla Buluştu
18.06.2026 15:28
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Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nde çocuklarla bir araya gelerek tarihi mekanın önemini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi'nde çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükkılıç, yaz mevsiminin gelmesi, okul ve kültür gezilerinin yoğunlaşmasıyla ziyaret edilen Kayseri Kalesi'nde aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kale içerisindeki hareketli ve neşeli atmosferin kentin kültürel hayatına değer kattığını ifade etti.

Çocukların tarihi mekanları tanımasının ve geçmişle bağ kurmasının önem taşıdığını belirten Büyükkılıç, ziyaret sırasında çocuklara Kayseri Kalesi'nin tarihi hakkında bilgiler verdi.

Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nin sadece tarihi bir yapı değil, aynı zamanda yaşayan bir kültür merkezi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükkılıç, Kayseri Kalesi'nde Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

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