Büyükkılıç'tan 19 Mayıs Mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, 19 Mayıs 1919'un yalnızca bir tarih değil, bir milletin yeniden ayağa kalkışının simgesi olduğunu ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yol göstermeye devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, umudun, inancın, birlik ve beraberlik ruhunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı gün, gençlerimize duyulan büyük güvenin en güçlü göstergesidir. Çünkü gençlik sadece bugünün değil, yarının da teminatıdır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu aziz vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum."