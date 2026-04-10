Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, Başpehlivanları Ağırladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Başantrenör Ufuk Atalan ve başpehlivanlar, 2026 Yağlı Pehlivan Güreş Sezonu öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'i ziyaret etti. Özdemir, "Altın kemeri yeniden Antalya'mıza getireceğinize inanıyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 Yağlı Pehlivan Güreş Sezonu öncesinde Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Eminoğlu ve güreş takımıyla bir araya geldi. Ziyarette, başpehlivanlar İsmail Balaban, Mustafa Taş, Erkan Taş ve Yusuf Can Zeybek de yer aldı.

Başkan Vekili Özdemir, güreşçilerine ve tüm takıma başarı dileklerinde bulunarak, 2026 sezonunda dualı çayırda ter dökecek pehlivanların Antalya'yı gururlandıracaklarına inandığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ata sporu güreşe olan desteğinin sürdüğünü belirten Özdemir, "Muhittin Böcek Başkanımızın emaneti olan bu pehlivanlarımızın, altın kemeri yeniden şehrimize getireceğine olan inancım tamdır. Hep birlikte büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.