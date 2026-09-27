Büyükşehir Belediyesinin atık yüklü tırı Adana Sarıçam\'da devrildi, sürücü yaralandı

Büyükşehir Belediyesinin atık yüklü tırı Adana Sarıçam'da devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Sarıçam ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, itfaiye personelince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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