Büyükşehir Belediyesinin atık yüklü tırı Adana Sarıçam'da devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesinin atık yüklü tırı Adana Sarıçam'da devrildi, sürücü yaralandı

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Büyükşehir Belediyesinin atık yüklü tırı Adana Sarıçam\'da devrildi, sürücü yaralandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde atık yüklü tırın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, itfaiye personelince araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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