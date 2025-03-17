Buzlarla Kaplı Nazik Gölü'nde Kartpostallık Manzaralar

Buzlar içinde kalan balıkçı teknelerinden kartpostallık görüntüler

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen donan Nazik Gölü'ndeki balıkçı tekneleri buzların içinde kartpostallık görüntü oluşturuyor.

Ahlat ilçesi Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisindeki 40 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü, içindeki teknelerle birlikte buz tuttu. Doğal güzellikleriyle ünlü Nazik Gölü, özellikle kış aylarında yüzeyinin tamamen buz tutmasıyla biliniyor. Gölün yüzeyi tamamen donarken, göl kenarındaki balıkçı tekneleri de bu doğa harikasının parçası haline gelerek adeta kartpostal görüntü oluşturuyor.

Köyde balıkçılıkla geçimlerimi sağlayan vatandaşlara ait küçük balıkçı teknelerinin buzlarla kaplanması, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sunuyor. Donmuş göl yüzeyi üzerinde terk edilmiş gibi duran balıkçı tekneleri, buz tabakalarıyla sarılı halde doğaseverler ve fotoğrafçılar için eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor.