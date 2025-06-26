Buzul Çökmesi: Blatten'da Ceset Bulundu

İsviçre'nin güneyindeki Valais kantonunda yer alan ve buzul çökmesi nedeniyle neredeyse yok olan Blatten köyünde, bir ay sonra bir ceset bulundu.

Kanton polisinden yapılan açıklamaya göre, afetin yaşandığı köyde bir ceset bulunduğu, kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Valais kantonu yetkilileri, buzul hareketliliği nedeniyle Blatten köyünün "özel bir durumda" olduğunu duyurmuş ve 19 Mayıs'ta yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyü neredeyse tamamen tahliye etmişti.

29 Mayıs'ta çöken Birch Buzulu'nun devasa kısmının altında kalan köy, neredeyse yok olmuştu.

Olay sonrası köyde bir kişinin kaybolduğu bildirilmişti.