BYD'nin Fuzhou tesisinde üretim süreçleri dijital kontrolle yürütülüyor
Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Fuzhou kentinde bulunan BYD üretim tesisinde presleme, kaynak, boyama ve nihai montaj süreçleri yüksek verimlilikle yürütülüyor. Endüstriyel robotlar ile otomatik yönlendirmeli araçların koordineli çalışması sayesinde tüm süreçte dijital kontrol sağlanıyor.
FUZHOU, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin Fuzhou kentinde bulunan BYD üretim tesisinde presleme, kaynak, boyama ve nihai montaj süreçleri yüksek verimlilikle yürütülüyor.
Endüstriyel robotlar ile otomatik yönlendirmeli araçların koordineli çalışması sayesinde tüm süreçte dijital kontrol sağlanıyor.
Kaynak: Xinhua
Son Dakika › Güncel › BYD'nin Fuzhou tesisinde üretim süreçleri dijital kontrolle yürütülüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?