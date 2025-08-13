Cabo Verde'de Fırtına: 9 Ölü, 3 Bin Etkilendi

Cabo Verde Cumhuriyeti'nin Sao Vicente Adası'nda tropikal fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde, ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk, en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına yansıyan haberlerde, Cape Verde Ulusal Meteoroloji ve Jeofizik Enstitüsünden (INMG) yapılan açıklamada, "Erin" adı verilen tropikal fırtına sonucu Sao Vicente Adası'nda sadece 5 saat içinde 192,3 milimetre yağış düştüğü belirtildi.

Şiddetli yağışların yol açtığı ani sel baskınlarında 4'ü çocuk, en az 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 5 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hükümet yetkilileri, sel felaketinden 3 bin kişinin etkilendiğini, en az 1500 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Sellerin yerleşim yerlerini, yolları sular altında bıraktığı, devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapandığı, araçların mahsur kaldığı kaydedilen açıklamada, Ada'nın büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandığı da aktarıldı.

Yetkililer, sel felaketinin ardından Sao Vicente ile Santo Antao adaları için "afet durumu" ilan edildiğini açıkladı.