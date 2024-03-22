Çad'da Otlak Sorunu Nedeniyle Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmit Belediyespor, Galatasaray ile play-off çeyrek finaline başlıyor

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden İzmit Belediyespor, play-off çeyrek final ilk maçında Galatasaray ile karşılaşacak. Başantrenör Fırat Okul, rakiplerinin kadro ve bütçe olarak kendilerinden daha iyi olduğunu belirtse de yine de galibiyet istediklerini söyledi.