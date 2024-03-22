Çad'da Otlak Sorunu Nedeniyle Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çad'da Otlak Sorunu Nedeniyle Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti

Çad hükümeti, ülkenin doğusundaki Tileguey bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 42 kişinin öldüğünü açıkladı. Otlak sorununa bağlı çıkan çatışmaların pazar günü başladığı ve çarşambaya kadar sürdüğü belirtildi. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği çatışmalarda 175 kişi gözaltına alındı.

22.03.2024 09:41
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Çad'da otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 42 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tileguey bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, otlak sorununa bağlı çıkan çatışmalar sonucu 42 kişinin öldüğü kaydedildi.

Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.

Kaynak: AA

Çad, Uluslararası, Tarım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Otlak Sorunu Nedeniyle Çıkan Çatışmalarda 42 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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