Çad'da muhalefet lideri Succes Masra istifa etti - Son Dakika
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Çad'da muhalefet lideri Succes Masra istifa etti

Çad\'da muhalefet lideri Succes Masra istifa etti

Çad'da muhalefet lideri ve geçiş dönemi Başbakanı Succes Masra, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kaybettiğini kabul ederek istifa ettiğini açıkladı. Masra, rakibi Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun seçimin galibi olduğunu belirtti.

22.05.2024 16:27
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Çad'da muhalefet lideri ve geçiş dönemi Başbakanı Succes Masra, 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini kaybettiğini kabul ederek istifa ettiğini açıkladı.

Masra, basına yaptığı açıklamada, rakibi Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'nun 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin galibi olarak resmen onaylandığını belirtti.

İstifasını sunduğunu açıklayan Masra, cumhurbaşkanı seçimini kazandığını iddia etmişti.

Çad'daki geçiş dönemi

Eski Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun cephede 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi İtno, 20 Nisan 2021'de 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı olarak görevine başlayan İtno, 1 Ocak'ta sürgünden dönen eski muhalif siyasetçi Succes Masra'yı geçici hükümetin başbakanlığına getirmişti.

Masra, siyasi baskılar nedeniyle 2022'de ülkeden kaçmış ancak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin arabuluculuğu sonrasında Kasım 2023'te ülkesine dönmüştü.

Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Masra, 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimine katılmıştı.

Kaynak: AA

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