Çad'da Silahlı Saldırı: 4 Asker Hayatını Kaybetti

Çad'ın Borkou vilayetinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Borkou vilayetinde Faya-Kouba Olanga yolu üzerinde yolcu taşıyan araca saldırı düzenledi.
Yolcuların eşyalarını yağmalayan silahlı saldırganlar ile olay yerine gelen güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 4 asker yaşamını yitirirken, 3 saldırgan da öldürüldü.
Yetkililer, durumun kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını bildirdi.
