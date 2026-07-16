Çad'dan Afrika'ya Vizesiz Giriş Müjdesi - Son Dakika
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Çad'dan Afrika'ya Vizesiz Giriş Müjdesi

16.07.2026 09:36
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Çad, 1 Ocak 2027'den itibaren tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı sağlayacak.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesinin Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Ocak 2027'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

İtno, başkent Encemine'de düzenlenen Afrika Su Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kararın Afrika kıtasında entegrasyonun güçlendirilmesi ile insanların ve malların serbest dolaşımının desteklenmesi amacıyla alındığını söyledi.

Çad'ın 2027'nin başından itibaren tüm Afrika ülkeleri vatandaşlarına vizesiz giriş imkanı tanıyacağını belirten İtno, bunun ülkesinin Afrika Birliği ve kıtasal bütünleşmeye verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İtno, Çad'ın Batı, Orta, Doğu ve Kuzey Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumuna dikkati çekerek, kararın Afrika halkları arasındaki yakınlaşmayı, ekonomik, ticari ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.

Karar, Afrika kıtasında serbest dolaşımın teşvik edilmesi ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) hedeflerinin desteklenmesine yönelik adımların sürdüğü bir dönemde açıklandı.

Ruanda, Benin, Gambiya ve Seyşeller uzun süredir birçok Afrika ülkesi vatandaşına vizesiz giriş imkanı sağlarken, Gana da 2025 yılında Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırdığını açıklamıştı.

Ayrıca Kongo Cumhuriyeti de uygulamayı 2027'den itibaren yürürlüğe koyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Afrika, Kültür, Güncel, Dünya, Çad, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'dan Afrika'ya Vizesiz Giriş Müjdesi - Son Dakika

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