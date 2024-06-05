Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a Operasyon: 140 Üye Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a Operasyon: 140 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Çad Gölü Havzası\'nda Boko Haram\'a Operasyon: 140 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Afrika ülkelerinden Çad, Nijerya, Nijer ve Kamerun toprakları içinde yer alan Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'ın 140 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Komutanı Tümgeneral İbrahim Sallau, operasyonlarda 140 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin yaralı kaçtığını ve 6 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ayrıca, 57 teröristin yakalandığı ve 176 teröristin teslim olduğu belirtildi. Boko Haram, Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösterirken, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenlemektedir.

05.06.2024 13:01
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Afrika ülkelerinden Çad, Nijerya, Nijer ve Kamerun toprakları içinde yer alan Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü Boko Haram'ın 140 üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çok Uluslu Ortak Görev Gücü (MNJTF) Komutanı Tümgeneral İbrahim Sallau, yaptığı açıklamada, MNJTF'nin Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirterek, operasyonlarda 140 teröristin öldürüldüğünü, onlarca teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 6 askerin yaşamını yitirdiğini aktaran Sallau, 57 teröristin yakalandığını ve 176 teröristin teslim olduğunu ifade etti.

Sallau, geçen ay MNJTF birliklerinin teröristle mücadele çabalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, Çad Gölü Havzası'nda bazı bölgelerin teröristlerin elinden alındığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram'a Operasyon: 140 Üye Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

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