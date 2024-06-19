Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldi - Son Dakika
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Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldi

Çad'ın başkenti Encemine'de Goudji bölgesinde bulunan askeri mühimmat deposunda yangın çıktı. Patlama sesleri duyulan bölgede can kaybı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Cumhurbaşkanı İdris Deby İtno, olayın sebeplerini ve sorumlularını tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını açıkladı.

19.06.2024 04:29
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Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldiği ifade edildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, Encemine Havalimanı yakınında patlama sesleri duyulduğunu söyledi.

Çad Dışişleri Bakanı Abderaman Kullamalah da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Encemine'nin Goudji bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda yangın çıktığını bildirdi.

Vatandaşlara sakin olmalarını telkin eden Kullamalah, daha fazla bilgi vermedi.

Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stratejik yedek kamptaki mühimmat deposunda çıkan yangında can kaybı ve maddi hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen İtno, olayın sebeplerini ve sorumluları tespit etmek üzere soruşturma başlattıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çad'ın başkenti Encemine'de büyük patlamalar meydana geldi - Son Dakika

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